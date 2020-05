Bundesliga : Klassiker et enjeux de la 28e journée !

La cadence s'accélère en Bundesliga ! La 28e journée démarre dès ce soir avec la plus attendue des affiches, celle qui oppose le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

Un Klassiker en Bundesliga pour relancer le titre... ou le plier ?

Ce soir à 18h30, sera donné le coup d'envoi de la 28e journée de Bundesliga, une journée ô combien décisive pour la suite du championnat. En ouverture, à 18h30, les organisateurs ont choisi de programmer la plus attendue des rencontres de Bundesliga, le Klassiker, le 102e du nom, entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. L'équation est simple. En cas de victoire, le BVB relancera complètement la course au titre en recollant à un point de son rival. Tandis qu'un succès bavarois accentuerait l'avance du Rekordmeister à 7 points et serait presque synonyme du titre pour le Bayern.

En cas de revers, les Jaune et Noir pourraient être dépassés au classement par le RasenBallsport Leipzig si celui-ci s'imposait contre le Hertha Berlin, puisque le RB et le BVB sont séparés de trois points avec une différence de buts identique. Gare également au Bayer Leverkusen (4 points de retard sur le Borussia) et le Borussia Mönchengladbach (5) qui reviendraient sérieusement dans les pas du club de la Ruhr s'ils prenaient les 3 points.

Pendant que les uns jouent l'Europe, les autres oeuvrent pour le maintien

Bon dernier, Paderborn tentera de décrocher un succès à Augsbourg, sans lequel son avenir en Bundesliga deviendrait alors vraiment compromis. Le Werder, avant-dernier, devra enchaîner une deuxième victoire en recevant M'Gladbach, qui se battra lui pour retrouver sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, perdue samedi dernier. Toujours barragiste, le Fortuna Düsseldorf reçoit Schalke, les Knappen restant sur 9 matchs sans victoire, subissant dans cette série deux défaites sur le score de 0-5, une sur le score de 0-4 et deux autres sur un score de 0-3.

Miraculeusement, Schalke reste à 2 points de la 6e place qualificative pour la Ligue Europa, actuellement détenue par Wolfsbourg. Les Loups essaieront de la défendre en battant Leverkusen, actuel 4e du championnat. Fribourg, en gagnant à Francfort (14e), relativement mal en point en championnat, pourrait aussi prétendre à cette 6e place. Si vainqueur il y avait entre l'Union Berlin et Mayence, il prendrait ses distances avec la zone de relégation alors que le malheureux perdant pourrait prendre peur en regardant dans son rétroviseur.

Pronostics (non garantis)

3/9, ce fut notre triste résultat du week-end dernier, essayons de corriger le tir.

Borussia Dortmund 3-2 Bayern Munich

Werder Brême 1-3 Borussia M'Gladbach

Eintracht Francfort 2-0 Fribourg

Bayer Leverkusen 3-1 Wolfsbourg

RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin

Augsbourg 0-0 Paderborn

Union Berlin 1-0 Mayence

Hoffenheim 1-2 Cologne

Fortuna Düsseldorf 3-0 Schalke 04