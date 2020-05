OL : Bourse, de mauvaises nouvelles pour Aulas et OL Groupe

Les déclarations de Jean-Michel Aulas sont-elles favorables ou non à l’ OL ? Le chroniqueur en économie du sport à RMC, Pierre Rondeau, estime en tout cas que les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ OL Groupe.

OL : Jean-Michel Aulas fait-il baisser la cote d'OL Groupe ?

Non content de la fin de saison proclamée par les autorités, Jean-Michel Aulas se fait régulièrement entendre dans les médias depuis l’arrêt définitif de la Ligue 1. Il proteste contre les décisions du gouvernement, de la LFP et de la FFF. Selon Pierre Rondeau, les déclarations du patron de l’OL n’arrangent pas forcément le club coté en bourse. « Finalement, le seul grand club coté en bourse et inquiété est… l’Olympique Lyonnais », a-t-il indiqué sur RMC Sport. D'après le spécialiste, « la cotisation de l’Olympique Lyonnais ne cesse de baisser, malgré une conjoncture financière plutôt favorable… ». L’économiste de la source n’est pas catégorique sur l’impact des interventions de Jean-Michel Aulas dans les médias, mais il croit savoir qu’à « cause de ses déclarations alarmistes, qui effraieraient les marchés financiers ou parce qu’un danger existe réellement, le titre a perdu 33% depuis le début du confinement ».

Alerte ! OL Groupe en chute libre en Bourse

Plus grave, l’action OL Groupe « connaît toujours une trajectoire négative » d’après Pierre Rondeau. Si l’on en croit ce dernier, il y a de quoi s’alarmer, car « il y a un mois, l’action OL Groupe valait 2,23 euros, elle n’en vaut plus que 2,10 à présent ». En conclusion, « si l’on adhère à la théorie d’efficience des marchés financiers, l’économie du football se stabiliserait, mais Lyon serait bel et bien dans la panade », selon les explications de Pierre Rondeau. Pour rappel, le club rhodanien a fini 7e en Ligue 1 cette saison et ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.