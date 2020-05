Mercato ASSE : SRFC, une première offre pour Bouanga

Denis Bouanga ou le seul rayon de soleil d’une saison de l' ASSE bien obscure. Auteur d’une première année convaincante avec le club stéphanois, la nouvelle coqueluche de Geoffroy-Guichard pourrait déjà faire ses valises pour un autre club... de Ligue 1.

Une première offre refusée pour Bouanga

Selon Foot Mercato, le Stade Rennais aurait fait une première proposition à la direction stéphanoise pour le transfert de Denis Bouanga, mais celle-ci aurait été refusée par l’ASSE. Le montant de la transaction n’a pas filtré, mais selon le média, elle se situe en dessous des 15 millions d'euros réclamés par Saint-Etienne. Une nouvelle qui risque de contrarier Claude Puel qui voulait faire de Denis Bouanga l’un de ses hommes forts de son effectif pour la saison prochaine. "C'est avec ce type de joueurs que le club peut continuer à se projeter dans le futur", avait affirmé l’entraîneur de Saint-Etienne ces derniers jours dans les colonnes de l’Équipe.

SRFC, pas seul sur le coup

L’ancien joueur de Strasbourg, passé par Lorient, Tours et Nîmes, a vu sa cote grimper en flèche cette saison avec 12 buts et trois passes décisives en 35 matches sous le maillot des Verts, ce qui fait tout simplement de l’international Gabonais le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’ASSE cette saison. L’arrivée de Denis Bouanga, nouvelle valeur sûre de la Ligue 1, serait une excellente opération pour les Bretons, dans la perspective d’une participation à la Ligue des Champions. Mais le Stade Rennais n’est pas le seul club sur le coup. Everton et le Betis Séville sont récemment venus aux informations pour Denis Bouanga, avec l’intention de proposer une offre dans les prochaines semaines…