ASSE Mercato : Mathieu Peybernes répond à l’AS Saint-Étienne

L’ ASSE serait intéressée par le profil de Mathieu Peybernes, défenseur de l’UD Almeria en Liga 2. Le défenseur central prêté au CD Lugo a répondu à la rumeur sur son avenir.

ASSE : Mathieu Peybernes disposé à revenir en Ligue 1

Mathieu Peybernes n’est pas fermé à un retour en Ligue 1 où son nom est associé à l’ASSE, mais également au RC Lens. Interrogé par Goal sur le supposé intérêt de l’AS Saint-Étienne et du Racing Club de Lens, il a répondu de façon diplomatique dans un premier temps. « J’ai vu passer ces informations. Lens et l’ASSE sont des clubs historiques en France, et c'est valorisant qu'ils s'intéressent à moi », a laissé entendre l’arrière central. Cet été, les Verts cherchent à remplacer numériquement William Saliba transféré à Arsenal. En fin de contrat en juin, Loïc Perrin n’est toujours pas prolongé, Wesley Fofana est courtisé par plusieurs clubs étrangers et Harold Moukoudi (prêté à Middlesbrough) ne souhaite pas revenir. Les Stéphanois ont donc besoin d’un défenseur axial. Mathieu Peybernes correspondrait au profil recherché, et est disposé à revenir en Ligue 1. « Je ne ferme aucune porte. Un retour en France est possible... », a-t-il déclaré.

Mathieu Peybernes, le profil recherché par l'ASSE ?

Mathieu Peybernes (29 ans) connait bien le Championnat de France. Formé au FC Sochaux-Montbéliard, il a joué cinq saisons consécutives en Ligue 1 avec les Lionceaux (2009-2014). Il a ensuite rejoint le SC Bastia, toujours en Ligue 1 entre 2014 et 2017. Il a aussi joué une demi-saison au FC Lorient entre janvier et juillet 2017. La cible de l’ASSE a également une expérience à l'étranger car il a porté le maillot de Göztepe SK en Turquie, de KAS Eupen en Belgique, du Sportif Gijon et évidemment d’Almeria en Espagne. Mathieu Peyberne a été Tricolore chez les moins de 18 ans, moins de 19 ans et les Espoirs. Il est sous contrat jusqu’en juin 2022 et sa valeur est de 650 000 €, selon Transfermarkt.