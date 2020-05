ASSE : Bayal Sall rend hommage au capitaine Loïc Perrin

Ancien coéquipier de Loïc Perrin à l’ ASSE entre 2006 et 2016, Moustapha Bayal Sall a rendu un vibrant hommage au capitaine de l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Bayal Sall loue l'état d'esprit de Loïc Perrin

Moustapha Bayal Sall a quitté l’ ASSE l'été 2016, mais il garde des souvenirs intacts de son passage au sein du club ligérien. Parmi les personnes qui l’ont marqué chez les Verts, il y a évidemment son binôme en défense centrale Loïc Perrin. Pendant dix saisons consécutives, il a joué aux côtés de ce dernier et a forcément une relation particulière avec lui. Selon le colosse sénégalais, le capitaine de l’AS Saint-Étienne n’est pas un ancien coéquipier, mais plutôt « un frère », dont il loue l’état d’esprit, le charisme et l’humanisme. « Le coéquipier le plus attachant ? Loïc Perrin. Un bon mec. Une belle personne. Honnête, humble, droit, toujours serein », a répondu Moustapha Bayal Sall, sur le site internet de l’ASSE. Ce dernier avoue qu’en dix ans aux côtés de l’arrière natif de Saint-Étienne, « il ne l’a jamais vu se fâcher ». « Lors des causeries d’avant-match, il savait trouver les mots justes, nous motiver. Il sait également être généreux. Lorsque je souhaite faire plaisir à des amis au Sénégal, il répond toujours présent », a témoigné l’ancien défenseur de l’ASSE.

Le gros regret de Moustapha Bayal Sall

Moustapha Bayal Sall (34 ans) a signé à Lyon Duchère AS pour une saison, l’été 2019. Il souhaitait pourtant finir sa carrière à l’AS Saint-Étienne et s'était entrainé un temps avec la réserve. Et le fait que cela n’a pas été possible lui laisse un gros regret. « J’aurais tant aimé finir chez moi, ici à Sainté. L’an dernier, j’aurais souhaité signer un an », a-t-il fait savoir, tout en assurant qu’il était « super motivé et prêt à tout donner pour bousculer la hiérarchie ». Le natif de Dakar (Sénégal) a disputé 232 matchs sous le maillot des Verts et a marqué 11 buts.