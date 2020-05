Real Madrid : Reprise, Varane prévient le Barça et l’Europe

La Liga est censée reprendre le 12 juin et Raphaël Varane est impatient de rejouer. Le défenseur central français et ses coéquipiers du Real Madrid s’entraînent dur dans le but de tout rafler après la reprise.

Raphaël Varane impatient de rejouer

Interrompue depuis mi-mars, la Liga devrait reprendre après le 8 juin, selon la décision du gouvernement espagnole, probablement le 12 juin. Une future reprise qui fait déjà plaisir à Raphaël Varane et à ses coéquipiers madrilènes qui ont « très envie de reprendre la compétition », car c’est leur « travail » de jouer au football et leur « raison d’être », eux qui veulent « toujours batailler », comme il l’a expliqué sur Realmadrid TV ce mardi. L’international français a aussi rappelé n’avoir « pas joué au football pendant beaucoup de temps » à cause de la longue interruption imposée par la pandémie mondiale de Covid-19 et s’est dit très motivé à la perspective de retrouver la compétition.

Le Real Madrid veut tout gagner

Pour la reprise, Raphaël Varane et ses coéquipiers du Real Madrid ont un objectif clair. Les Madrilènes veulent « tout gagner », a prévenu le champion du monde 2018. En Liga, les Merengue étaient devancés de 2 points par le leader barcelonais avant la suspension. En Ligue des Champions, les Madrilènes sont en ballotage défavorable face à Manchester City qui les avait battus en 8es de finale aller à Santiago Bernabeu. Mais le défenseur central français de 27 ans espère renverser la tendance, le Real Madrid « travaille beaucoup… retrouve de bonnes sensations… s’améliore sur le plan tactique ».