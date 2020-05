Bundesliga : Sancho remplaçant, les compos du Klassiker !

Les compositions officielles du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, qui s'affrontent à 18h30 pour le 102e Klassiker de l'histoire, sont tombées.

Lucien Favre se prive encore de Jadon Sancho pour le Klassiker

Pour la troisième fois en autant de matchs depuis la reprise, Jadon Sancho va démarrer sur le banc, tandis que Julian Brandt et Thorgan Hazard vont épauler Erling Haaland sur le front de l'attaque. De retour de blessure, Axel Witsel est remplaçant, Thomas Delaney et Mahmoud Dahoud seront titularisés au milieu de terrain. Mats Hummels est bel et bien présent dans le XI. Lukasz Piszczek va porter le brassard de capitaine.

Pas de surprise pour Hansi Flick

Le XI de Hans-Dieter Flick ne réserve aucune surprise. Serge Gnabry remplace Ivan Perisic, c'est le seul changement notable par rapport au match de l'Eintracht Francfort samedi. Leon Goretzka compense l'absence de Thiago Alcantara.

Les compositions des équipes

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) : Bürki - Piszczek (C), Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Hazard, Haaland, Brandt.

Remplaçants : Hitz, Morey, Schmelzer, Balerdi, Can, Witsel, Götze, Reyna, Sancho.

BAYERN MUNICH (4-2-3-1) : Neuer (C) - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski.

Remplaçants : Ulreich, Mai, Hernandez, Perisic, Martinez, Odriozola, Cuisance, Zirkzee, Batista Meier.