Stade Rennais - SRFC : Prolongation pour Hamari Traoré ?

Le Stade Rennais - SRFC aurait relancé les négociations pour une prolongation de Hamari Traoré. L’international malien est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs en vue du mercato estival.

Hamari Traoré bientôt prolongé par le Stade Rennais ?

Le contrat de Hamari Traoré finit en juin 2021. Or, le Stade Rennais n’aurait aucune envie de perdre son latéral droit de sitôt. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants bretons auraient donc récemment relancé les discussions qui avaient été interrompues plusieurs semaines auparavant pour le joueur de 28 ans. En décidant de relancer ces négociations, le président breton Nicolas Holveck et son staff espèrent faire d’une pierre deux coups, à savoir conserver le performant latéral droit et éloigner les nombreux prétendants qui ont coché son nom sur leurs tablettes en vue du mercato estival en approche.

Plusieurs intérêts aux trousses du latéral breton ?

Auteur de belles prestations cette saison, Hamari Traoré est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs un peu partout en Europe. D’après le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain ne devrait pas cracher sur une occasion de signer le Rennais cet été pour compenser le départ du Belge Thomas Meunier dont le bail ne devrait pas être prolongé. Mais les recruteurs parisiens sont concurrencés par le Betis Séville et Valladolid (Liga), ainsi que par Watford (Premier League). Autant de clubs également désireux de signer le joueur rennais et qui auraient déjà établi les premiers contacts avec son entourage. Le mercato estival s'annonce mouvementé pour Hamari Traoré.