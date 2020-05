OL, Amiens SC : Le Conseil d'État fixe la date de l'audience

Renvoyés par le Tribunal Administratif de Paris, l’ OL et Amiens SC seront reçus par le Conseil d’État début juin, sur le dossier concernant l’arrêt définitif de la Ligue 1.

OL et Amiens SC en audience devant le Conseil d'État, le 4 juin

Saisi par l’ OL et Amiens SC, le Tribunal Administratif de Paris a fait savoir qu’il n’est pas compétent pour juger du fond de leur dossier sur la fin de la Ligue 1 déclarée par le gouvernement le 28 avril. Du coup, les responsables des clubs se sentant lésés ont porté leurs plaintes devant le Conseil d’État. Et selon les informations de l’AFP relayées par L’Équipe, l’Olympique Lyonnais et Amiens Sporting Club vont passer devant l’institution, en juin. « L’audience en référé devant le Conseil d'État de Lyon et Amiens aura lieu le 4 juin », a indiqué la source. L’OL conteste l’arrêt définitif de la Ligue 1 et le classement établi par la LFP le 30 avril, sur la base du quotient points pris par matchs joués. Classement dans lequel le club de Jean-Michel Aulas est 7e et privé de Ligue des Champions la saison prochaine.

Un deuxième recours d'Amiens SC contre la LFP ?

Quant à Amiens SC (19e), il proteste contre sa relégation en Ligue 2, après 28 journées de Championnat. « La décision du conseil d'administration (de la LFP, NDLR) se heurte à plusieurs principes juridiques, en particulier le principe d'égalité, et celui d'équité sportive qui en est une déclinaison, dans le sens où la Ligue 2 n'a pas prononcé de descentes. Pourquoi la Ligue 1 resterait isolée dans sa position ? », a expliqué Maître Guillaume Tapie, conseil du club picard. D’après le quotidien sportif, Amiens SC « a introduit un deuxième recours devant la juridiction suprême du droit administratif pour excès de pouvoir sur le fond » de son dossier. Le club du Président Bernard Joannin demande en effet l’annulation de la décision du conseil d'administration de la LFP.