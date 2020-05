PSG Mercato : Gros loupé de l’OGC Nice pour Thiago Silva

Capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, Thiago Silva aurait pu atterrir à l’OGC Nice. Le défenseur central brésilien avait été proposé au club azuréen.

L’OGC Nice a laissé filer Thiago Silva…

Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2012 en provenance de l’AC Milan, Thiago Silva fait partie des cadres du projet QSI. Le défenseur central reste l’un des joueurs les plus anciens de l’effectif parisien. Toutefois, le capitaine parisien aurait pu découvrir la Ligue 1 sous les couleurs de... l’OGC Nice. Aussi bizarre que cela puisse paraître aujourd'hui, ce type de mariage était bien possible. Nice-Matin assure que l’affaire remonte à l’été 2005. Thiago Silva évoluait encore au FC Porto et avait clairement été proposé à Maurice Cohen, ancien président des Aiglons. « Prenez-le, il va devenir le meilleur défenseur du monde ! Il a juste besoin de se refaire la cerise quelques mois au Brésil », aurait déclaré l’agent du défenseur brésilien. Mais le club azuréen a finalement décidé de ne pas recruter Thiago Silva.

Thiago Silva vers un départ du PSG

Âgé aujourd’hui de 35 ans, O Monstro reste une valeur sûre de l’arrière-garde parisienne. Cependant, son avenir au PSG demeure incertain. Son contrat arrive à échéance en juin prochain et le défenseur central n’a toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part de sa direction. La piste Kalidou Koulibaly aurait d’ores et déjà été activée par les dirigeants parisiens afin de préparer sa succession.