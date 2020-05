OM : Maintien d’ André Villas-Boas, le pacte secret dévoilé

Après des moments très tendus avec ses dirigeants, André Villas-Boas a décidé de rester sur le banc de l’OM la saison prochaine. Le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud ne seraient pas à l’origine de la décision du technicien portugais.

André Villas-Boas toujours sur le banc de l’OM

Andoni Zubizarreta limogé, André Villas-Boas n’avait pas exclu de le suivre. En effet, l’entraîneur lusitanien avait clairement lié son avenir sur le banc de l’OM à celui de l’ancien directeur sportif marseillais, l’homme qui l’a fait venir sur la Canebière fin mai dernier. Mais hier lundi, l’ancien coach de Chelsea a finalement décidé de rester sur le banc olympien. La presse a indiqué que le Lusitanien avait été convaincu par le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud, qui lui avaient donné toutes les garanties, concernant notamment la gestion du groupe professionnel et le mercato estival. Une version fort contestée par Jérôme Rothen.

Un accord secret entre le coach et ses joueurs ?

Selon l’ancien milieu de terrain du PSG, André Villas-Boas a décidé de rester sur le banc de l’Olympique de Marseille grâce à un accord secret avec les joueurs clés de son effectif. Dans l’After Foot sur RMC Sport, Jérôme Rothen s’est montré dubitatif sur la capacité de Jacques-Henri Eyraud de convaincre André Villas-Boas pendant ces moments de tensions alors qu’ « il a été incapable de le faire tout au long de l’année ». D'après l’ex-Monégasque, le Portugais a décidé de rester après avoir été rassuré par certains joueurs clés qu’ils ne bougeraient pas cet été quelles que soient les offres que les prétendants formuleraient. « Des joueurs importants dans l’effectif l’ont rassuré en disant : « même en cas d’offre je resterai un an de plus et on ne m’obligera pas à partir car j’ai un contrat et je veux jouer la Ligue des Champions avec l’OM », a assuré le consultant de la radio sportive.