Angers SCO Mercato : Olivier Auriac quitte le club d'Anjou

Olivier Auriac a quitté Angers SCO. Le départ de l'ancien joueur et technicien de 36 ans a été officialisé ce mardi 26 mai par le club.

Olivier Auriac part d'Angers SCO pour un nouveau challenge

Après 17 ans à Angers SCO, Olivier Auriac s'en va. Il quitte le cocon familial angevin pour une nouvelle aventure. Il faut rappeler qu’avant sa reconversion au sein du club Angevin, Olivier Auriac a été joueur. Milieu de terrain, il a disputé 266 matchs sous les couleurs du Sporting Club de l’Ouest entre 2007 et 2016. Devenu entraineur après sa retraite, il a dirigé les équipes de jeunes, précisément les U16, puis les U19 Nationaux. Il se réjouit de cette belle expérience à Angers SCO. « Treize années de magnifiques souvenirs en tant que joueur et éducateur. Je remercie tous ceux qui m’ont permis de vivre mes deux passions. Je n’oublierai jamais. D’autres challenges arrivent… Je souhaite une belle et grande réussite à l’ensemble du club pour les années à venir », a déclaré Olivier Auriac.

Le président délégué d’Angers SCO salue le travail du club

Fabrice Favetto-Bon, le nouveau président délégué d’Angers SCO, a remercié le technicien français pour services rendus au club, toutes ces années. « Si le club est attristé de voir partir l’un des siens, il se réjouit d’avoir accompagné le joueur dans sa reconversion professionnelle. À travers le beau parcours d’Olivier Auriac, c’est tout l’engagement et le travail réalisé par les différents staffs depuis des années qui sont valorisés », a souligné. Selon les indiscrétions de Ouest-France, le jeune entraineur pourrait rebondir au Stade Brestois, son ancien club (2003-2007). Il y est pressenti pour prendre en charge la catégorie des moins de 17 ans.