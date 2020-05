LOSC : Salomon Kalou revient sur ses souvenirs à Lille OSC

Ancien joueur du LOSC, Salomon Kalou est attentif à l’actualité du club nordiste et suit ses résultats. Il se réjouit d'ailleurs de l’évolution des Dogues.

LOSC : Kalou déclare son attachement à Lille OSC

Salomon Kalou n’a pas gagné de trophée avec le LOSC lors des deux saisons passées chez les Dogues entre 2012 et 2014, mais il a été marqué pour toujours par le club. Six ans après son départ de Lille, il est revenu sur ses souvenirs lillois. « Le LOSC est gravé dans mon cœur. J’y ai passé deux saisons fantastiques », a exprimé l’attaquant ivoirien. Sociétaire du Hertha Berlin en Bundesliga depuis août 2014, il n’a pas oublié les supporters du LOSC. « J’ai de très bons souvenirs dans le Stade Pierre Mauroy avec les supporters lillois. Dans le Nord, il fait froid, mais les gens ont le cœur chaud », a rappelé Salomon Kalou pour témoigner de son attachement à Lille OSC. Le polyvalent joueur de 34 ans a également noté une progression chez les Dogues après son départ. Il estime que l’équipe, bien que jeune, « s’en sort bien en Champions League et en championnat, pourtant « ce n’est jamais facile d’être compétitifs dans les deux compétitions » à la fois. « Maintenant, il faut continuer de progresser », a exhorté Salomon Kalou.

Le LOSC a franchi un palier selon Salomon Kalou

L'ancien N°8 des Dogues a fini son entretien avec le site internet du club par des éloges. « Le LOSC est un club qui veut toujours progresser. Ils ont passé un palier et c’est l’un des plus grands clubs de France. Ils ont de jeunes joueurs talentueux, un stade qui est l’un des plus beaux d’Europe et d’excellents supporters. Ça me fait plaisir de voir ce club progresser et je suis fier de voir le Lille OSC à ce niveau-là », a-t-il conclu. Notons que l'équipe de Christophe Galtier était 2e de Ligue 1 à l'issue de la saison 2018-2019 et avait disputé directement la phase de poule de la Ligue des Champions. Lors de l'exercice arrêté en raison de la pandémie de Covid-19, elle a terminé à la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa en 2020-2021.