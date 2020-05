OL Mercato : Pourquoi Kalulu prend son temps pour signer ?

L’ OL cherche à prolonger le contrat de Pierre Kalulu, mais n’a toujours pas trouvé d’accord avec le joueur formé au club. Et cette situation profite bien aux nombreux prétendants du jeune défenseur, qui joue également le jeu.

L' OL passe à l'offensive pour Pierre Kalulu, l'AC Milan à l'affût

En fin de contrat stagiaire à l’ OL le 30 juin, Pierre Kaluluintéresse plusieurs clubs étrangers. Ces derniers sont à l’affût pour le récupérer sans verser d’indemnité. Et l’arrière latéral droit, qui attend toujours une meilleure proposition de l’Olympique Lyonnais pour rempiler, prend son temps. D’après les révélations de L’Équipe, les responsables de Lyon « ont largement révisé leur proposition financière », afin de convaincre leur pépite de 20 ans de signer son premier contrat pro à la maison. En effet, trois écuries étrangères, et non des moindres, surveillent les mouvements de Pierre Kalulu. Il s’agit du Bayern Munich, du FC Séville, et surtout de l'AC Milan. Selon le quotidien sportif, les Rossoneri seraient en pole position pour attirer l’international français U20 en Lombardie.

Pierre Kalulu observe avant de prendre sa décision

Pour prolonger son aventure à l’ OL, Pierre Kalulu veut avoir des garanties sur son temps de jeu. Rappelons qu’il y a du beau monde à son poste à Lyon. En plus du titulaire Léo Dubois, il y a Rafael (29 ans) et Kenny Tete (24 ans) qui sont de sérieux concurrents. Vu cet engorgement, le joueur sorti de l’Académie des Gones veut « temporiser avant de prendre sa décision », selon la source. Cette dernière précise cependant que l’offre de l’ OL « se rapproche » désormais de celle transmise par le club de Serie A au clan Pierre Kalulu. Rappelons que le natif de Lyon a intégré le centre de formation du club rhodanien à l'âge de 8 ans. Ses aînés, Aldo Kalulu (Swansea City) et Gédéon Kalulu (AC Ajaccio) ont aussi été formés entre Rhône et Saône.