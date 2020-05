LOSC Mercato : Victor Osimhen en route pour le Napoli ?

A la recherche d’un remplaçant à Arkadiusz Milik qui devrait quitter le club cet été, le SSC Napoli aurait déjà trouvé un accord avec Victor Osimhen.

Naples cherche un remplaçant à Arkadiusz Milik

Annoncé dans le viseur du Milan AC si jamais Zlatan Ibrahimovic venait à ne pas être prolongé, mais également dans celui de la Juventus qui verrait là une bonne alternative à Mauro Icardi, Arkadiusz Milik va vraisemblablement quitter le SSC Napoli au mercato estival. Pour combler son départ, les dirigeants napolitains cibleraient Victor Osimhen. D’après le média italien Sport Mediaset, le directeur sportif des partenopei aurait même déjà conclu un accord avec l’international nigérian, alors que son représentant a pourtant annoncé que la question de son avenir se posera « un peu plus tard ».

Combien faut-il débourser pour Victor Osimhen ?

Estimé à seulement 27 millions d’euros par Transfermarkt, il est certain que Victor Osimhen (38 matchs disputés pour 18 buts et 6 passes décisives cette saison) verra les enchères monter en cas de concurrence. Selon Sport Mediaset, les Dogues réclameraient d'ailleurs 55 millions d’euros pour céder leur buteur. Si les rumeurs faisaient état d’une proposition avoisinant les 85 millions d’euros de la part d’un club anglais, les napolitains devraient, quant à eux, formuler une offre inférieure, n'ayant pas pour habitude de folies sur le marché des transferts. Le plus gros achat du Napoli est celui de Gonzalo Higuain au Real Madrid lors du mercato estival 2013 pour 40 millions d'euros. L’idée de voir le 6ème de Serie A débourser une telle somme parait alors peu probable, encore plus si l’on regarde l’écart de prix avec Arkadiusz Milik, estimé à 32 millions d’euros.