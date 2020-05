SRFC : Clément Grenier cédé à Valladolid contre Salisu ?

Pour faire baisser le prix de Mohammed Salisu, le Stade Rennais SRFC pourrait essayer d’introduire Clément Grenier, qui est sur les tablettes du Real Valladolid, dans la transaction. Le club breton diminuerait de cette façon le montant à payer pour le transfert du compatriote de son ancien joueur John Mensah.

SRFC : Mohammed Salisu prochainement au Stade Rennais

Pour combler le départ de Joris Gnagnon, dont le prêt se termine en juin prochain, le Stade Rennais SRFC a fait de Mohammed Salisu sa priorité du mercato estival. Les négociations pour son transfert sont en bonne voie et il pourrait même être finalisé dans les prochains jours. Les dirigeants bretons pourraient davantage faire baisser le prix à payer au club de Mohammed Salisu en introduisant Clément Grenier dans la transaction. Le milieu de terrain français, sous contrat avec le Srfc jusqu'en juin de l'année prochaine, plairait aux recruteurs du club espagnol. Mohammed Salisu est estimé à 11 millions d'euros par Transfertmarkt.

Clément Grenier inclus dans le deal ?

Le Real Valladolid doit renforcer son entrejeu lors du mercato estival. Les fins de contrat de Hatem Ben Arfa et Michel ainsi que la fin du prêt de Matheus Fernandes vont affaiblir considérablement le milieu de terrain du club espagnol. Pour apporter de la densité dans ce secteur, les dirigeants désirent attirer Clément Grenier. En difficulté cette saison au Srfc, l’ex-international français (5 sélections) n’a disputé que 11 matchs en Ligue 1 Conforama. Il n'a inscrit qu'un petit but. Estimé à 5,5 millions d’euros tout de même, Clément Grenier pourrait faire baisser le prix du défenseur ghanéen de moitié, une aubaine pour le Srfc qui n’aurait plus que 6 millions d’euros à payer.