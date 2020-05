OL Ligue 1 : Le Sénat enterre les rêves de Jean-Michel Aulas

Le rêve de Jean-Michel Aulas, le patron de l’ OL, de faire reprendre la Ligue 1 vient d’être enterré par le Sénat. Des soutiens du dirigeant de l’Olympique Lyonnais, des sénateurs, avaient saisi cette chambre pour faire adopter une reprise de la compétition, sans succès.

OL : Jean-Michel Aulas peut-il faire reprendre la Ligue 1 ?

Les championnats français, dont la Ligue 1, ont été arrêtés par le gouvernement et la LFP. Cette décision empêche la participation de l’ OL à la prochaine Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas n’accepte pas cette décision qui oblige l’ Olympique Lyonnais à remporter le championnat européen cette saison pour espérer le rejouer l’an prochain. Une absence de l’ OL à la prochaine Ligue des Champions a d’importantes conséquences économiques sur le club déjà mis en difficulté par l’arrêt prématuré du championnat. Le président lyonnais a donc saisi dans un premier temps le Tribunal Administratif de Paris, lequel s’est déclaré incompétent pour juger l’affaire. Le club avait fait part de son intention de saisir « le Conseil d’État, seul compétent en premier et dernier ressort. » En parallèle, ses soutiens sénateurs avaient entamé une procédure devant leur chambre et c’est celle-ci qui vient d’être rejetée.

Le Sénat éconduit la procédure favorable à l' Olympique Lyonnais

En effet, mardi soir, le Sénat a rejeté l'amendement qui devait permettre aux Ligues d'autoriser la reprise des Championnats de football professionnels. Le président de l’ Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas n’a donc pas gain de cause avec cette décision. Il n’a plus aucune option sur la voie parlementaire. Il ne reste plus que la justice administrative à Lyon pour inverser toutes les décisions. Le club de Jean-Michel Aulas a terminé la saison en Ligue 1, exceptionnellement de 28 matchs, à la 7e place. Outre une décision judiciaire pour faire reprendre la saison, l' OL ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaines.