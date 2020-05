FC Nantes Mercato : Le départ d’un jeune milieu confirmé

Alors que le FC Nantes enregistre quelques nouvelles signatures, les Canaris vont également perdre un jeune de la réserve. Teddy Bouriaud a confirmé qu’il allait quitter Nantes cet été.

Teddy Bouriaud annonce son départ du FC Nantes

Après huit ans au FC Nantes, Teddy Bouriaud va quitter les Canaris cet été. Le contrat du milieu de terrain réserviste, qui expire le 30 juin, n’a pas été prolongé, ce qui ouvre donc la voie à un départ du joueur. Et Le milieu de terrain de 23 ans vient de confirmer son départ de Nantes. « Pendant la saison, on m’avait dit que je pourrais rester si je ne trouvais pas de club cet été. Mais le club a changé d’avis car tous les joueurs de génération 2002 vont monter dans l’effectif de l’équipe réserve. Mais ça va me faire du bien de changer d’air ! », a confié l’ancien international U20 tricolore (3 sélections) à Ouest France.

Direction le National pour Teddy Bouriaud ?

S’il est certain de quitter le FC Nantes, Teddy Bouriaud ne connaît pas encore sa prochaine destination. Le milieu de terrain nantais révèle avoir été contacté par des formations de Ligue 2, de National et même à l’étranger, notamment en Belgique. Mais pour le moment, le jeune canari assure qu’il n’y a « rien de concret ». Le natif de Saint-Herblain compte rester chez les amateurs s’il ne parvenait pas à signer un contrat pro ailleurs cet été. « Je retournerai jouer en National 2. Plusieurs clubs m’ont déjà sondé. Pour l’instant, j’attends de voir. Je ne me refuse rien mais je ne veux pas partir n’importe où, comme des destinations exotiques. Et puis je ne serai pas difficile ! », a souligné Teddy Bouriaud.