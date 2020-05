PSG Mercato : Alex Telles, un coup à 25M€ conclu par Leonardo !

Avec Alex Telles, le mercato du PSG commence par un compatriote de Leonardo. Le dirigeant brésilien a trouvé un accord avec le FC Porto pour le transfert du latéral gauche de 27 ans, possédant un passeport italien.

PSG Mercato : Accord PSG - FC Porto pour Alex Telles

Le PSG a trouvé un accord avec le FC Porto pour le transfert de Alex Telles. C’est le quotidien portugais A Bola, qui donne cette information sur le prochain successeur de Layvin Kurzawa, sur le départ le 30 juin, date de fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Même si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG a déjà bouclé ce dossier, selon le média. Cet accord pour le transfert du défenseur Alex Telles a été conclu pour 25 millions d’euros, bien que la clause libératoire du joueur soit fixée à 40 millions d’euros. Le PSG a joué sur le fait que le contrat du brésilien Alex Telles avec le FC Porto prend fin en juin de la saison prochaine et qu’il aurait pu quitter le club sans qu’aucune indemnité de transfert ne soit versée.

Qui est Alex Telles, la première recrue du mercato parisien ?

Alex Telles est un arrière gauche âgé de 27 ans. Natif de Caxias do Sul, au Brésil, il a débarqué en Europe par Galatasaray SK en 2014. Ce joueur formé à EC Juventude a évolué au Grêmio où il a joué 51 matchs toutes compétitions confondues entre 2012 et 2014. Il a été prêté une saison à l’Inter Milan en 2015, mais le club Nerazzurro n'a pas souhaité lever son option d’achat. Recruté par le FC Porto, il est une des références à son poste en Liga NOS depuis 4 saisons. La future recrue du PSG a joué 183 matchs toutes compétitions confondues avec le club portugais. Il a aussi été buteur 21 fois, ce qui fait de lui un joueur plus offensif que Layvin Kurzawa qui a marqué 13 fois en 122 matchs avec le Paris Saint-Germain.

La même source indique que le transfert de Alex Telles ne sera officialisé qu’à la fin du championnat portugais. Le mercato PSG est donc ainsi lancé avec un compatriote de Leonardo, le directeur sportif.