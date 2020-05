ASSE Mercato : Mathieu Debuchy plaide pour Yohan Cabaye

Après une saison compliquée à l’ ASSE, Yohan Cabaye est en fin de contrat le 30 juin. Son coéquipier Mathieu Debuchy souhaite le voir poursuivre.

ASSE : Debuchy souhaite la prolongation de Cabaye

Le contrat de Yohan Cabaye à l’ ASSE expire fin juin, et il n’est pas sûr de rester dans le Forez. En effet, le staff technique ne semble pas enclin à prolonger son bail après sa saison peu satisfaisante. Le milieu de terrain n’a pas satisfait les attentes de Claude Puel et ses collaborateurs. Sauf retournement de dernière minute, le natif de Tourcoing devrait être laissé libre. À 34 ans, il est clairement concerné par le dégraissage et le rajeunissement annoncés par le manager général de l’ASSE. Malgré tout, Mathieu Debuchy tente de défendre son dossier. « J'aimerais que Yohan Cabaye reste à Sainté, parce que c'est un très bon joueur et je pense qu'il peut encore apporter au club », a-t-il plaidé sur beIN Sports.

Mathieu Debuchy garde espoir pour Yohan Cabaye

Toutefois, le défenseur latéral droit reconnait que la décision de prolonger le contrat de son coéquipier et ami de longue date ne lui appartient pas. « Peut-être que ça va bouger, peut-être qu'il restera encore un an de plus. On verra, la décision appartient au coach », a souligné Mathieu Debuchy (35 ans en juillet). Les deux joueurs se connaissent depuis qu’ils ont l'âge de 12 ans. Ils ont été formés à l’académie du LOSC et ont débuté leur carrière professionnelle dans le club nordiste en 2003. Ils se sont ensuite retrouvés à Newcastle United en Angleterre en 2013 puis à Saint-Etienne en 2019.