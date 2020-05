Amiens SC Mercato : Prolongation en vue pour Luka Elsner ?

Malgré la relégation d’Amiens SC en Ligue 2, Luka Elsner bénéficie toujours de la confiance de Bernard Joannin. Arrivé l’été dernier, le technicien slovène devrait poursuivre l’aventure avec le club picard.

Luka Elsner parti pour prolonger avec Amiens ?

On pouvait penser que la descente d’Amiens SC en Ligue 2 allait fragiliser Luka Elsner, mais le technicien de 37 ans bénéficierait toujours de la confiance du président Bernard Joannin. Le dirigeant picard penserait même à conforter le technicien slovène. Selon les révélations de L’Equipe, l’entraîneur amiénois devrait prolonger son contrat qui expire dans un an. Luka Elsner devrait rempiler pour une année, soit jusqu’en 2022. Malgré tout, Luka Elsner affiche un bilan peu reluisant pour sa première année sur le banc amiénois. Il n’enregistre que 4 victoires contre 11 nuls et 13 défaites en Ligue 1. Le Sporting a également été sorti dès le 1er tour de la Coupe de France mais a quand même pu atteindre les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Quelle équipe pour Elsner en Ligue 2 ?

Alors que Amiens SC évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, plusieurs joueurs devraient quitter le club cet été. Il s’agit notamment de Serhou Guirassy, le meilleur buteur du club la saison dernière avec 9 réalisations. Bien que sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant de 24 ans devrait partir au prochain mercato. Bernard Joannin et John Williams, le chef du recrutement, s’attendent à son départ vers l’Angleterre. Luka Elsner devrait également perdre Nicholas Opoku. Prêté avec option d’achat par l’Udinese en janvier, le Ghanéen devrait lui aussi quitter la Picardie. Le capitaine Régis Gurtner suscite également la convoitise de quelques formations de l’élite.