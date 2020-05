Mercato PSG : Mbappé à Liverpool plutôt qu’au Real Madrid ?

Après les rumeurs l'envoyant au Real Madrid, Kylian Mbappé est annoncé du côté de Liverpool. Les Reds seraient prêts à formuler une offre alléchante pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG.

Un salaire de 50 millions d’euros pour Kylian Mbappé ?

Actuellement en négociation pour le transfert définitif de Mauro Icardi, les choses ne se passent pas comme prévu entre le PSG et Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens aimeraient prolonger son contrat, mais le prodige français refuse jusqu’ici de renouveler son bail expirant en juin 2022. Une attitude vue à l’étranger comme une aubaine pour ses prétendants. Le Real Madrid, qui ne cache plus son intérêt pour Kylian Mbappé, voudrait boucler sa signature en juin 2021. À cette période, le joueur de 21 ans n’aura plus qu’une année de contrat avec Paris et sera en position de force pour négocier son départ. Mais les Madrilènes devront se méfier de la concurrence de Liverpool sur ce dossier. Selon les informations de Dario Gol, les dirigeants anglais voudraient transmettre une offre contractuelle de 50 millions d'euros par an à Kylian Mbappé. L’information peut surprendre compte tenu de la crise actuelle, mais elle n’est pas dépourvue de sens quand on connait le pouvoir d'achat des Reds.

Kylian Mbappé répond à l’intérêt de Liverpool

De son côté, Kylian Mbappé n’a pas exclu un transfert à Liverpool. Lors d’un entretien accordé à The Mirror, le natif de Bondy a loué les performances du club anglais qu'il qualifie de « machine à gagner » et a félicité l'entraineur allemand, Jürgen Klopp. Mais le Champion du monde a assuré qu’il est heureux à Paris. Il souhaite « gagner la Ligue des Champions et faire partie du PSG qui la remporte pour la première fois serait très spécial ».