LOSC Mercato : Duel entre Nantes et Brest pour un défenseur

Il n’y a pas que Gabriel Magalhaes qui suscite la convoitise du côté des défenseurs du LOSC. Prêté la saison dernière en Belgique, Kouadio-Yves Dabila intéresse le FC Nantes, le Stade Brestois et d’autres écuries européennes.

Nantes et Brest à la lutte pour un défenseur du LOSC

Le LOSC regorge de pas mal de pépites qui nourrissent les fantasmes de bon nombre d’écuries. Outre Gabriel Magalhaes, Victor Osimhen ou encore Boubakary Soumaré, d’autres joueurs peu connus sont également convoités. Il s’agit notamment de Kouadio-Yves Dabila. Le défenseur de 23 ans a évolué la saison dernière du côté du Cercle Brugge en Belgique où il était prêté et a tapé dans l’œil de quelques formations de l’élite. Foot Mercato révèle ainsi que le FC Nantes et le Stade Brestois se disputent actuellement la pépite de Lille. Après Jean-Charles Castelletto, Christian Gourcuff a besoin d’un autre renfort en défense. De son côté, le club breton a besoin d’un remplaçant à Castelletto parti chez les Canaris.

Dabila, un autre joli coup en vue pour Lille ?

Outre ces formations de Ligue 1, d’autres clubs à l’étranger suivraient aussi le défenseur du LOSC. Selon la même source, les Espagnols d’Alavés et de Levante seraient aussi intéressés par Kouadio-Yves Dabila. Comme eux, les Belges du Racing Genk et de Zulte Waregem en pinceraient aussi pour l’Ivoirien. En Belgique, le jeune défenseur lillois a disputé 21 matches de Jupiler Pro League en tant que titulaire pour un but inscrit. Il a même arboré le brassard lors de quatre rencontres. Kouadio-Yves Dabila est sous contrat avec le Lille OSC jusqu’en 2023. Selon Foot Mercato, la direction lilloise ne serait pas contre un départ de Dabila cet été. Sa valeur est estimée à 2 millions d’euros sur Transfermarkt, mais Gérard Lopez en demandera sûrement plus pour lâcher sa pépite.