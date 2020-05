Montpellier HSC : Le verdict est tombé pour Geronimo Rulli

La priorité du mercato estival du Montpellier HSC est le poste de gardien. Les recruteurs montpelliérains auraient voulu conserver Geronimo Rulli, prêté avec une option d’achat de 11,5 millions d'euros par la Real Sociedad l’été dernier…

La piste Geronimo Rulli abandonnée ?

Geronimo Rulli s’est montré à son avantage dans les cages de l’écurie héraultaise, 8e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison. Les dirigeants du Montpellier HSC auraient donc aimé conserver le dernier rempart argentin. Mais en raison de la crise économique provoquée par la situation sanitaire, le président Laurent Nicollin et son staff ont proposé que la Real Sociedad revoie à la baisse l’option d’achat de Geronimo Rulli, qui émarge en plus à 150 000 euros par mois. Le club de Liga a refusé et, selon L’Equipe, le Montpellier HSC a décidé d’abandonner le dossier.

Qui pour remplacer le portier argentin de 27 ans ?

Geronimo Rulli parti, le poste de gardien est devenu le plus gros chantier du mercato estival de l’écurie montpelliéraine. Pour combler le départ du portier de la Real Sociedad, les recruteurs pailladins songeraient à 2 pistes en priorité. La première piste mènerait au Suédois Robin Olsen, gardien de l’AS Rome prêté à Cagliari cette saison. Robin Olsen pourrait encore être prêté la saison prochaine et n’est pas inconnu par la cellule de recrutement montpelliéraine qui l’avait déjà pisté lors du départ de Benjamin Lecomte. La seconde piste évoquée mène à Matthieu Dreyer, gardien en fin de contrat avec Amiens SC. Ce portier de 31 ans aurait même déjà reçu une offre du Montpellier HSC pour être le numéro 2. La venue du dernier rempart amiénois est appréciée par Teddy Richert, coach des gardiens héraultais, ce qui pose forcément des questions sur l’avenir du jeune Dimitry Bertaud. En quête de temps de jeu, le dernier rempart de 21 ans devrait être prêté à un club de Ligue 2.