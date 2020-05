OGC Nice : Walter Benitez fait un appel du pied à Deschamps

En grande forme dans les buts de l’OGC Nice, Walter Benitez a évoqué son avenir international lors d’un entretien accordé à Nice-Matin. Le gardien de but en a profité pour envoyer un message à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Bientôt l’équipe de France pour Walter Benitez ?

Auteur de bonnes performances en Ligue 1, Walter Benitez a récemment prolongé son bail avec l’OGC Nice. Le gardien de but va poursuivre sa progression au Gym et ne s’interdit rien pour l'avenir. Interrogé par Nice-Matin, le portier niçois a expliqué qu’il pourrait demander la nationalité française à partir de 2021. S’il l’obtenait, Walter Benitez serait alors techniquement sélectionnable par Didier Deschamps. D’ailleurs, le gardien de l’OGC Nice a expliqué qu’il ne dirait pas non aux Bleus. Il accepterait « de porter le maillot de l'équipe de France avec plaisir ». « Mais c’est difficile. Il y a Hugo Lloris et de très bons gardiens en France », a-t-il confié.

Walter Benitez et l’Albiceleste

Par ailleurs, le portier argentin rêve de défendre un jour les couleurs de son pays. Mais jusqu’ici, il n’a toujours pas été appelé en équipe nationale d’Argentine. Un choix incompréhensible pour le joueur niçois. « Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été appelé. On se demande parfois ce que l'on peut faire de plus », a-t-il ajouté. Pour cela, le gardien de but devra se montrer régulier dans ses prestations avec l’OGC Nice la saison prochaine.