Ligue 2 : Noël Le Graët dit NON à une L2 à 22 clubs !

Le comité exécutif de la FFF, présidé par Noël Le Graët, a annulé la décision de la Ligue de Football Professionnel de passer la Ligue 2 à 22 clubs pour la saison prochaine.

La Ligue 2 à 22 ? La FFF dit non

La Ligue 2 restera donc à 20 clubs pour la saison 2020-2021. La semaine passée, la Ligue de Football Professionnel avait pourtant acté le passage de la Ligue 2 à 22, ce qui permettait au Mans et à Orléans de sauver leur place en L2. Mais la LFP savait très bien que cette décision devait être validée par la Fédération Française de Football, qui n’était pas favorable à cette solution depuis le début de la crise.

Le Mans et Orléans relégués en National 1

Sans surprise donc, la FFF s’est opposé à une L2 à 22. "Les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019–2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à 20 clubs pour la saison 2020–2021", détaille la Fédération Française de Football dans un communiqué. En conséquence, Le Mans (19e) et Orléans (20e) sont relégués en National 1, tandis que Pau et Dunkerque effectuent le chemin inverse. Le Mans et Orléans pourront tout de même faire appel devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), puis éventuellement devant le Conseil d'État pour tenter d'obtenir gain de cause.