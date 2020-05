OL, Ligue 1 : Jean-Michel Aulas annonce un mercato en berne

Jean-Michel Aulas a perdu la bataille pour la reprise de la Ligue 1 au niveau du parlement. Et selon le président de l’OL, la saison tronquée va fortement impacter le mercato estival.

Jean-Michel Aulas s'attend à un mercato « en mode pause » en France

Les parlementaires ont mis leur véto sur la reprise de Ligue 1 tant souhaitée par Jean-Michel Aulas. Ils ne veulent pas que le championnat 2019-2020 arrêté à cause du coronavirus reprenne. Le président de l’OL reste désormais suspendu à la décision du Conseil d’État avec lequel le club rhodanien a une audience le 4 juin. Mais bien avant ce rendez-vous, le dirigeant des Gones affirme que le mercato estival en France « sera en mode pause » du fait de l’arrêt définitif précoce de la saison. « Les joueurs du Championnat de France ne seront plus visibles. Les clubs qui pourront investir seront à l’étranger », a-t-il fait remarquer sur France Info. Jean-Michel Aulas indique « qu’il y aura un vrai problème dans les comptes au 30 juin ». Selon lui, « il faudra rajouter à cela, les provisions à prendre sur les transferts effectués il y a quelques années, et pour lesquels les règlements risquent de ne pas intervenir, car il y aura beaucoup de clubs en difficulté ». De l’avis du grand patron de l’OL, « cela va déstabiliser le football français et il y aura un manque à gagner considérable ».

Jean-Michel Aulas présage d'une « catastrophe économique »

Interrogé sur son combat pour la reprise de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas a répondu : « On saura par la suite si c’est un combat perdu d’avance ». Et le dirigeant lyonnais d’insister sur la catastrophe qui se profile à l’horizon pour le football dans l’Hexagone. « On est le seul grand pays européen à avoir arrêté son championnat et tout ceci nous amènera vers une catastrophe économique pour les clubs », a-t-il prévenu. Le responsable de l’Olympique Lyonnais a ensuite fait comprendre le fond de sa démarche. Pour lui, le fait de demander « que le championnat aille à son terme et qu’il y ait une équité sportive est quelque chose de logique ». De son point de vue, « le mérite sportif devait être respecté ».