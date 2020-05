Stade Rennais SRFC : Rénovation de la pelouse du Roazhon Park

La pelouse du Roazhon Park était la pire de Ligue 1 cette saison. Des travaux ont commencé depuis lundi dernier pour rénover le terrain du SRFC - Stade Rennais. L'annonce du début des travaux dans l'enceinte du SRFC a été faite sur le site du club.

Stade Rennais SRFC : La pelouse du Roazhon Park fait peau neuve

Au risque de se voir payer une amende de 20 000 euros, des travaux destinés à changer en profondeur l’aire de jeu du stade de la formation bretonne sont en cours. Le tapis végétal sera entièrement changé, 25 centimètres de support ont été enlevés et vont être remplacés par une version « plus élaborée ». Des fibres en polypropylène de 25 centimètres seront enfouies dans le sol pour la nouvelle pelouse prévue par l’écurie rennaise. Karim Houari, stadium manager du club breton, assure que la nouvelle pelouse est destinée à « résister davantage au piétinement et à l’arrachement et devrait garantir une qualité de jeu optimale, même en hiver ».

SRFC : La durée et le prix des travaux connus ?

Il s’agit donc de travaux d’une grande ampleur, d’où forcément des questions sur la durée et le prix. Le Stade Rennais a décidé de profiter de l’arrêt prématuré de la saison pour entreprendre ces travaux de révocation de la pelouse du Roazhon Park, lesquels sont censés s’étendre sur 8 semaines. Mais rien n’est sûr et les Rennais préfèrent toujours s’en remettre à Dame Nature. « La nature fera le reste », prévient en effet le communiqué de la formation bretonne. En revanche, le communiqué du Stade Rennais est resté muet sur le prix de ces travaux de rénovation de la pelouse du Roazhon Park.