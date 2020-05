AS Monaco Mercato : Pickeu plus proche du Rocher que de l’OM ?

L’AS Monaco songerait à recruter Olivier Pickeu, limogé d’Angers SCO en avril 2020. Le profil de ce dernier est pourtant apprécié de l’OM qui cherche un successeur à Andoni Zubizarreta.

AS Monaco : Olivier Pickeu annoncé vers la Principauté

En quête d’un directeur sportif pour prendre la place de Michael Emenalo, l’AS Monaco a coché le nom de Olivier Pickeu parmi d’autres pistes. En effet, le dirigeant de 50 ans est une ancienne cible du Club du Rocher. D’après les informations de La Provence, il serait « plus proche de l'AS Monaco, où il aurait déjà pu signer en 2016 ». Pourtant, un proche d’Olivier Pickeu a confié au journal régional qu’il a le profil idéal pour prendre la place d’Andoni Zubizarreta débarqué de l’OM. Du coup, Monégasques et Marseillais sont partis pour s'affronter cet été pour l’ancien Angevin. Quoi qu’il arrive entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, l’ex-responsable du SCO « a l'étoffe d'un grand manager et finira dans un grand club européen », selon un ancien collaborateur de ce dernier.

Expérience de Pickeu, un atout pour vite rebondir ?

Il faut noter qu’Olivier Pickeu était le manager général d’Angers SCO depuis juin 2006. Il a été viré par le président Saïd Chabane, le 10 avril 2019, soit un mois après avoir été mis à pied, à titre conservatoire. Après 14 ans de service, les dirigeants du club d’Anjou lui ont reproché des « fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ». Vu son expérience dans le management et le transfert de joueurs, la cible de l’AS Monaco et de l’OM devrait rebondir dans un nouveau club dès cet été. À juste titre, les clubs auront besoin de managers rodés pour gérer avec dextérité le mercato estival fortement impacté par la crise de Covid-19.