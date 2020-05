FC Barcelone Mercato : Le Barça veut encore croire en Dembélé

Toujours à la recherche de la régularité, Ousmane Dembélé n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Le Barça pourrait ne pas dire non à un départ.

Le Barça croit toujours en Dembélé ...

Il y a trois étés, le Barça dépensait 105 M€ pour arracher Ousmane Dembélé à Dortmund. C'était à l'époque le transfert le plus élévé jamais réalisé par les Catalans (c'est maintenant Coutinho). Pour un tel tarif, les Blaugranas avaient placés d'immenses espoirs en Dembélé, mais le joueur n'a jusque là pas répondu aux attentes, en grande partie à cause de ses nombreuses blessures. Mais le club ne désespère pas et Mundo Deportivo indique aujourd'hui que le FC Barcelone espère toujours le voir réussir sur les bords de la Méditerranée. Par ailleurs, l'entraîneur Quique Setién, espère récupérer son ailier pour la fin de saison, qui verra le Barça défendre son titre en Liga et essayer de remporter la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2015.

... Mais ne s'oppose pas à un départ

Le média espagnol ajoute également que le FC Barcelone ne s'opposera pas à un départ de son numéro 11 si une offre à leur convenance était formulée. D'autant plus que des rumeurs envoient déjà l'ancien joueur du Stade Rennais à la Juventus cet été, et que le Barça devrait avoir besoin de fonds afin de se renforcer, notamment en attaque où seuls Ansu Fati et Martin Braithwaite semblent en mesure de relayer Luis Suarez, Lionel Messi et Antoine Griezmann.