OL, Juventus : Ligue des Champions, Aulas très inquiet

L’ OL va se déplacer sur le terrain de la Juventus Turin en août pour les 8es de finales retour de la Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas ne cache pas son inquiétude pour ce match décisif.

OL : Aulas pessimiste pour le match retour contre la Juventus

L’équipe de Rudi Garcia avait remporté le match aller sur une courte victoire (1-0) au Groupama Stadium, le 26 février. Mais les Gones vont retrouver les Bianconeri avec un handicap. Le championnat 2019-2020 arrêté après 28 journées ne reprendra pas. Du coup, l’ OL reprendra la compétition européenne sans avoir de matchs de préparation dans les jambes. Et Jean-Michel Aulas s’en inquiète, naturellement. Selon lui, la Juventus, dont le championnat devrait bientôt reprendre, partira forcément avec un gros avantage, en plus de celui du terrain. « Les autres championnats vont reprendre ou ont repris. On devra affronter des équipes européennes qui auront joué deux mois de compétitions alors que nous sommes à l'arrêt depuis plusieurs mois », a déploré le patron de l’ OL sur France Info. Aux yeux de Jean-Michel Aulas, « il y a un écart de compétitivité anormal ».

Aulas avait prévenu des conséquences de la décision gouvernementale

Il faut dire que le président de l' OL ne cesse d'attirer l'attention des autorités sur les conséquences de la Ligue 1 arrêtée en avril, alors que la Bundesliga a repris en Allemagne et la Liga va redémarrer le 12 juin en Espagne. Il pensait surtout aux représentants français dans les compétitions européennes, le PSG et évidemment l'Olympique Lyonnais. « La France du sport, c'est comme la France des entreprises, elle est en compétition (avec les autres pays européens, NDLR). On ne doit pas se précipiter... si on n'a pas la certitude que les autres ne font pas pareil », avait martelé Jean-Michel Aulas dans L'Équipe, début mai. Rappelons que l’équipe féminine de Lyon est aussi engagée en Ligue des Champions et affrontera le Bayern Munich en quarts de finale. Tout comme les jeunes lyonnais en Youth League, contre leurs homologues du RB Salzbourg.