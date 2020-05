Ligue 2 : Réaction du Mans et d'Orléans après la rétrogradation

Tout juste rétrogradés de la Ligue 2 au National 1 par la Fédération Française de Football, Le Mans FC et l'US Orléans ont réagi via un communiqué commun.

Ligue 2, Le Mans et Orléans "déçus pour le football"

Suite à la décision de la FFF de refuser la proposition de la LFP, à savoir une saison 2020/2021 de Ligue 2 à 22 clubs, Le Mans et Orléans ont réagi. Un tel verdict les renvoie en National 1 la saison prochaine. "Nous sommes bien entendu déçus pour nos clubs et pour tous ceux qui nous soutiennent" ont déclaré les clubs de la Sarthe et du Loiret. "Nous sommes également déçus pour le football" ont-il ajouté. À l'image de Jean-Michel Aulas, ils ne comptent pas s'arrêter là et envisagent "des suites à donner face à cette décision injuste et cruelle".

Si Orléans était bon dernier de Ligue 2 avec 19 points à l'arrêt des championnats, cette décision est d'autant plus cruelle pour Le Mans qui comptait autant de points que Niort (26), barragiste et maintenu au deuxième échelon. Les Manceaux étaient classés derrière les Chamois à la défaveur d'une moins bonne différence de buts (-15 contre -11). Ils redescendent donc en National 1 seulement un an après en être monté. Quant à l'US Orléans, ils vont redécouvrir la Ligue 2 cinq ans après leur dernier passage.