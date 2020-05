Stade Brestois Mercato : Deux signatures bientôt bouclées ?

Après le départ de Jean-Charles Castelletto, le Stade Brestois compte limiter les sorties. Le club finistérien entend prolonger les contrats de Ludovic Baal et Yoann Court, tous deux en fin de contrat.

Le Stade Brestois veut blinder Ludovic Baal et Yoann Court

Yoann Court dans le doute ?





De nouvelles prolongations de contrat pourraient être annoncées au Stade Brestois. Après Gautier Larsonneur, Hianga’a Mbock et Hugo Magnetti, deux autres éléments d’Olivier Dall’Oglio devraient rempiler à Brest. En fin de contrat,(34 ans) et Yoann Court (30 ans) pourraient être les prochains à renouveler leurs contrats avec le club breton. Selon les informations fournies par Ouest France, le latéral gauche et le milieu de terrain auraient déjà reçu des offres de leur direction. Le journal croit savoir que Ludovic Baal devrait rempiler avec le 14e de Ligue 1. Celui-ci avait rejoint le Stade Brestois l’été dernier en provenance du Stade Rennais. Il a pris part à 11 matches de championnat la saison dernière.Si Ludovic Baal va prolonger avec Brest, rien n’est certain pour Yoann Court. Le milieu de terrain aurait pourtant reçu une offre sur mesure pour rempiler. Mais comme l’indique Ouest France, le milieu de terrain offensif n’a pas encore daigné répondre à ses dirigeants. Le joueur formé à l’OL se plaignait il y a quelques semaines de n’avoir eu aucun signe de sa direction. Il indiquait alors que « certains joueurs dans la même situation (en fin de contrat, ndlr) » que lui avaient déjà été contactés. Entre temps, le joueur a donc ouvert la porte à un départ. Son nom revient d’ailleurs avec insistance du côté du FC Nantes. En cas de départ à Nantes, Yoann Court devrait rejoindre Jean-Charles Castelletto . En fin de contrat au Stade Brestois, le défenseur camerounais s’est engagé pour trois saisons avec les Canaris.