PSG Mercato : Deux joueurs de l’AS Rome dans le viseur

PSG : Leonardo voudrait piocher à l'AS Rome

Le PSG a toujours apprécié les joueurs de la Serie A italienne et cette tendance pourrait s’accélérer avec le retour de Leonardo au poste de directeur sportif. L’été dernier, le stratège brésilien est allé chercher Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan et s’active pour le recruter de façon définitive. D’ailleurs, le club parisien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, « Léo » envisage de piocher à nouveau en Serie A, mais cette fois-ci du côté de l’AS Rome. Le directeur parisien s’intéresserait à deux joueurs romains. Le premier est un nom déjà évoqué l’été dernier, il s’agit de Lorenzo Pellegrini. Le capitaine de la Roma intéresserait fortement le PSG qui serait prêt à lui proposer un salaire de plus de 4M€ par an pour le convaincre de rejoindre Paris cet été. Le deuxième nom cité est celui du jeune latéral gauche Riccardo Calafiori. Paris voudrait l’attirer afin de succéder à Layvin Kurzawa.

La Roma va tenter de conserver ses joueurs

De son côté, l’AS Rome n’a pas l’intention de brader ses joueurs lors du prochain mercato. Les dirigeants romains aimeraient bien prolonger le bail de Lorenzo Pellegrini et de Riccardo Calafiori, expirant en juin 2022. La Roma va donc tenter de les conserver le plus longtemps possible, mais le club italien pourrait être contraint de se séparer de ses meilleurs éléments pour des raisons budgétaires. Paris resterait toujours à l’affut sur ces deux dossiers.