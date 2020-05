OM : Dario Benedetto évoque son intégration et son avenir

Dario Benedetto, joueur de l’OM, s’est longuement confié à Fox Sports. L’occasion pour l’ancien buteur de Boca Juniors d’évoquer ses débuts compliqués en France et la suite qu'il compte donner à sa carrière de footballeur.

Dario Benedetto à l’aise à l’OM ?

Arrivé de Boca Juniors l’été dernier, Dario Benedetto a eu un peu de mal à s’adapter au début. D’abord, l’Argentin a été confronté à la barrière de la langue. Au début, il ne comprenait pas un seul mot de la langue française. Maintenant, il comprend quand on lui parle, mais à condition de le faire « lentement ». L’ancien Xeneize « commence aussi à faire des phrases ». En revanche, après seulement 3 mois de scolarité, les enfants du buteur olympien « parlent parfaitement le Français ». Mais au niveau des supporters, Dario Benedetto n’a pas du tout été dépaysé, car les fans marseillais sont aussi passionnés que ceux qu’il a laissés en Argentine. Pour le joueur de 30 ans, le public du Vélodrome est le plus chaud bouillant de France. Sur le terrain, à part le PSG qui est vraiment au-dessus du lot, toutes les autres équipes se valent plus ou moins et une surprise n’est jamais à exclure. Aussi, à son arrivée, il avait du mal à s’adapter au rythme de la Ligue 1, « beaucoup plus rapide qu'en Argentine ». Mais maintenant, ça va et il se sent « très à l’aise ».

Quel avenir pour le buteur argentin ?

Dario Benedetto n’a pas échappé à une question sur son avenir, concernant notamment un retour à Boca Juniors, son club de coeur. L’international argentin (5 sélections) a expliqué qu’il retournerait un jour à Boca Juniors. Mais pour l’instant, ce qui l’intéresse, c’est sa présence à l’Olympique de Marseille et la perspective de réaliser un « rêve », à savoir jouer la Ligue des Champions. Et l’Argentin veut faire chaque chose en son temps, comme un retour à Boca Juniors probablement dans 2 ans.