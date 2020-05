ASSE Mercato : Saliba va à Arsenal, Puel regrette son départ

Transféré à Arsenal par l’ ASSE en juillet 2019 et prêté pour un an à Saint-Etienne, William Saliba va rejoindre le club londonien dès le 30 juin 2020. Son départ laisse déjà un gros regret à Claude Puel.

ASSE : Saliba laisse déjà un vide au sein du groupe de Puel

Après une saison en prêt à l’ ASSE, William Saliba est attendu à Arsenal cet été. Claude Puel regrette le départ du jeune arrière central et pense au vide qu’il va laisser dans la défense stéphanoise. « Ce sera dur pour nous sans lui », a reconnu l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, dans un entretien accordé à The Athletic. Formé à l’académie des Verts, le défenseur de 19 ans avait été la révélation du club ligérien lors de la saison 2018-2019. C’est ainsi qu’il avait tapé dans l’oeil des Gunners. Ces derniers n’avaient pas hésité à sortir un chèque de 30 M€ pour s’attacher les services du natif de Bondy.

William Saliba peut-il s'imposer à Arsenal ?

William Saliba quitte l’ASSE après deux saisons seulement en Ligue 1. Il n’a disputé que 36 matchs avec l’équipe professionnelle, toutes compétitions confondues, pour 28 matchs de championnat. Malgré tout, il est apte à intégrer Arsenal selon Claude Puel. « Saliba ? Il est prêt. C’est un joueur fantastique, avec un très bel état d’esprit. C’est un jeune joueur, mais avec beaucoup de maturité dans son jeu, et aussi dans sa vie », a-t-il argumenté. Le manager général de l’ASSE n’a aucun doute que le désormais ex-Stéphanois va s’imposer en Premier League. « C’est une opportunité fantastique pour Arsenal. Ils ont besoin d’un bon défenseur central depuis un bon moment. Et j’ai la conviction que William Saliba est le joueur adéquat. Il peut être un titulaire indiscutable dans l’équipe londonienne », a rassuré le technicien français.