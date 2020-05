FC Barcelone Mercato : Une décision prise pour Ansu Fati

Ansu Fati, la révélation du FC Barcelone cette saison, a vu son avenir être remis en cause ces dernières semaines. Mais le club catalan aurait pris une décision radicale concernant son jeune joueur.

Ansu Fati en difficulté au FC Barcelone ?

Ansu Fati est sans aucun doute la révélation de la saison du côté du FC Barcelone. Le jeune ailier d'origine équato-guinéenne a réalisé de belles prestations avec le club catalan avant de baisser de régime. Et il n’en fallait pas plus pour susciter diverses spéculations sur son avenir, d’autant plus que le FC Barcelone souhaite attirer de nouveaux renforts offensifs. Lautaro Martinez (Inter Milan) et Timo Werner (Leipzig) figurent sur la liste des joueurs ciblés par le Barça. Avec Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez ou encore Ousmane Dembélé, c’est un embouteillage qui se dessine dans le secteur offensif du Barça la saison prochaine. Ansu Fati aurait alors du mal à avoir une place de titulaire au sein du club. Il pourrait êtré prêté lors du prochain mercato, le Borussia Dortmund serait d'ailleurs à l'affût pour l'accueillir. Mais le FC Barcelone n’a pas l’intention de se séparer de son joyau.

Ansu Fati intransférable pour le Barça

En effet, le quotidien Sport révèle que les dirigeants du FC Barcelone souhaitent conserver le joueur de 17 ans. Ansu Fati serait tout simplement « intransférable » cet été. Aucune proposition ne devrait être acceptée pour la jeune pépite barcelonaise. L’entraineur Quique Setién compterait toujours sur son jeune attaquant pour la prochaine saison.