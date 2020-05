Arsenal Mercato : David Luiz bientôt de retour à Benfica ?

Alors qu'on pensait que David Luiz avait signé un contrat de deux ans avec Arsenal en 2019, le Brésilien ne se serait engagé qu'un an et serait bientôt en fin de contrat...

Arteta et David Luiz en désaccord avec Arsenal ?

Arrivé l'année dernière chez les Gunners en provenance de Chelsea, David Luiz avait, selon les informations de l'ensemble des médias, paraphé un contrat de deux ans avec Chelsea. Sauf que Sky Sports rapporte aujourd'hui que l'ancien défenseur central du PSG, aurait finalement signé pour un an, et non deux, à Arsenal. De fait, si David Luiz n'est pas prolongé, il sera libre et sur le marché des transferts dans un peu plus d'un mois. Le média ajoute que le joueur et son entraîneur Mikel Arteta, qui l'a titularisé 14 fois en 15 matchs, aimeraient prolonger l'aventure, mais le board pourrait en décider autrement. Arsenal pourrait avoir besoin d'alléger sa masse salariale. Non seulement les Gunners ne disputeront vraisemblablement pas la Ligue des Champions l'an prochain, mais la pandémie de coronavirus n'a pas arrangé les choses.

Vers un retour de David Luiz à Benfica ?

Cet événement inattendu pourrait faire les beaux jours de Benfica. Sky Sports rappelle que David Luiz a récemment déclaré : "J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière à Benfica. J'adore Benfica. Mon rêve est de refouler la pelouse du stade de la Luz avec ses couleurs." Benfica était la première expérience européenne du Brésilien, il y avait joué 130 matchs entre 2007 et 2011 avant de rejoindre une première fois Chelsea.