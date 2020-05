FC Nantes : Encore une excellente nouvelle pour Moses Simon

Moses Simon sort d’une saison bien remplie avec le FC Nantes. L’attaquant nigérian vient d’obtenir une belle récompense de la part des supporters nantais qui l’ont élu meilleur joueur du FCN au terme de la saison 2019-2020.

Moses Simon élu meilleur joueur du FC Nantes cette saison

Arrivé en prêt avec option d’achat l’été dernier, Moses Simon s’est rapidement adapté au FC Nantes. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives, l’attaquant nigérian a survolé la saison des Canaris. Il a été le Nantais le plus décisif cette saison. C’est à ce titre qu’il vient de recevoir une récompense de la part des supporters de Nantes. L’international nigérian (30 sélections/5 buts) a été élu meilleur joueur du FC Nantes au sortir de la saison 2019/2020. Sur Twitter, le club a annoncé les résultats du vote pour désigner le meilleur Canari et c’est le natif de Jos (Nigeria) qui arrive en tête avec plus de 40% des voix attribuées par plus de 3500 votants.

Moses, la confirmation la saison prochaine ?

Venant de Levante (Espagne), l’ailier nigérian s’est vite intégré à l’effectif de Christian Gourcuff. Moses Simon a fini meilleur buteur du FC Nantes avec 9 réalisations. Ses 8 offrandes délivrées font également de lui le meilleur passeur du club. Outre les supporters, la direction et le staff nantais ont également été convaincus par les prouesses du joueur de 24 ans, qui ne va donc pas retourner en Espagne, la direction du FC Nantes ayant décidé de lever son option d’achat s’élevant à 5 millions d’euros. L’attaquant est donc attendu la saison prochaine pour confirmer du côté de La Beaujoire. Pour rappel, il a signé un contrat avec les Canaris jusqu’en 2024.