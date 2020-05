OM Mercato : André Villas-Boas décide de rester, merci qui ?

Après des moments tendus avec ses dirigeants, André Villas-Boas a décidé de rester sur le banc de l’OM jusqu’à la fin de son contrat. Qui aurait finalement convaincu le technicien portugais de ne pas abandonner l’Olympique de Marseille cet été ?

Un départ d’ André Villas-Boas évité de justesse ?

Le limogeage surprise d’Andoni Zubizarreta aurait pu avoir des conséquences négatives pour le banc de l’OM. En effet, André Villas-Boas était très attaché à l’ancien directeur sportif olympien, l’homme qui l’a fait venir à l’Olympique de Marseille. Le technicien portugais n’avait pas hésité à lier son avenir sur le banc phocéen à celui de l’ancien patron du recrutement du FC Barcelone. Mais après des moments tendus, les rapports entre les dirigeants marseillais et l’ancien coach de Chelsea semblent s’être normalisés et ce dernier a décidé de rester sur le banc jusqu’à la fin de son contrat (juin 2021).

Le technicien portugais convaincu par qui ?

Plusieurs réponses ont déjà été apportées à cette question. Pour certains, l’ex-manager de Tottenham a été convaincu par le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud, qui lui auraient donné toutes les assurances. Le Portugais aurait notamment été assuré d'avoir la gestion totale du groupe professionnel et son mot à dire en matière de mercato. Une version démentie par Jérôme Rothen pour qui c’est le discours de certains cadres du vestiaire qui a convaincu André Villas-Boas de rester. Selon le consultant de RMC Sport, des joueurs clés de l’effectif marseillais ont promis au coach de 42 ans qu’ils ne quitteraient pas l’OM lors du mercato estival quelles que soient les offres qu’ils recevraient. Cette seconde version semble être confirmée ce mercredi par L’Equipe. « Il n’y a pas eu de suppliques ni de promesses, mais le discours des cadres a compté dans l’esprit de Villas-Boas pour entrevoir une issue favorable. Les adjoints d’AVB ont aussi assuré la liaison avec les autres joueurs », indique le quotidien sportif. Ces cadres sont Dimitri Payet, Kevin Strootman, Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda et Florian Thauvin.