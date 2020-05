Ligue 1 : Maracineanu se complimente, des ex-pros réagissent

Hier, le gouvernement a rejeté un amendement qui proposait la reprise de la saison 2019/2020 de Ligue 1. La Ministre des Sports s'en est... félicitée !

La Ligue 1 ne reprendra pas, Maracineanu s'en "félicite"

Suite au rejet dudit amendement qui visait à reprendre et terminer la saison 2019/2020, c'est officiel, la Ligue 1 ne reprendra pas. Aussi paradoxal et étonnant que cela puisse paraître, la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est réjouie de cet arrêt du football professionnel en France. "Je me félicite que l'amendement qui visait à rouvrir le débat sur la fin des championnats 2019/2020 n'ait pas été adopté" a écrit l'ancienne nageuse sur son compte Twitter.

Ludovic Obraniak et Bryan Bergougnoux ripostent

Si les compliments qu'elle s'adresse sont difficilement compréhensibles au vu de sa position, ils ont fait réagir nombre de personnes. En particulier, les anciens pensionnaires de Ligue 1. Ludovic Obraniak, passé par Lille et Bordeaux, a exprimé son mécontentement devant de telles paroles : "Madame, un peu de retenue et d'humilité svp... Votre autosatisfaction est insupportable" s'est emporté l'ex-international polonais. Bryan Bergougnoux y est également allé de son commenataire : "Avec tout le respect que j'ai pour votre fonction, Madame la Ministre, je pense que vous ne devriez pas vous réjouir qu'on ne puisse pas au moins débattre... Ce n'est certes que du sport mais vous représentez aussi notre démocratie" s'est exclamé l'ancien joueur de l'OL.