PSG Mercato : Cavani, son sort est définitivement scellé

La dernière sortie d’Edinson Cavani sur son avenir n'a pas bouleversé les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain. L’attaquant uruguayen devrait quitter le club parisien dès cet été.

Le silence radio pour Edinson Cavani

Après l’échec de son transfert à l’Atletico Madrid lors du mercato d’hiver, Edinson Cavani s’est concentré sur la suite de la saison au Paris Saint-Germain. Relégué sur le banc de touche, l'attaquant uruguayen est parvenu à inverser la tendance en devançant Mauro Icardi dans la hiérarchie des attaquants parisiens. Et lors d’une récente interview accordée à la chaine du club, Edinson Cavani a affiché sa volonté de poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain et attendait des nouvelles de ses dirigeants, sans succès. Selon les informations du journal Le Parisien, la direction parisienne n’a jamais entamé « la moindre discussion au sujet d'une éventuelle prolongation » de son contrat expirant en juin prochain. Un silence radio qui pousse inlassablement El Matador vers la porte de sortie.

Edinson Cavani vers la Serie A ?

Edinson Cavani ne se fait plus d'illusions concernant une éventuelle prolongation de son bail et devra désormais choisir son prochain club. Le joueur de 33 ans est très courtisé sur le marché des transferts et a déjà des contacts avec plusieurs formations de Serie A. Il serait en contact avancé avec l’Inter Milan. Les Nerazzurris auraient déjà formulé une offre pour le convaincre de rejoindre la Lombardie. Reste désormais à savoir si le meilleur buteur de l’histoire du PSG répondra favorablement au projet milanais.