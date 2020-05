Real Madrid : A peine guéri, Marco Asensio lance un gros défi

Gravement blessé au genou lors de la présaison, Marco Asensio a manqué la saison 2019-2020 de Liga, interrompue en mars à cause de la crise sanitaire. Désormais rétabli, le milieu offensif du Real Madrid sait ce qu’il a à faire à la reprise.

Marco Asensio remis sur pied

Le 23 juillet dernier, lors d’un match amical contre Arsenal, Marco Asensio avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit. Cette grave blessure avait empêché la participation de l'ailier du Real Madrid à la saison 2019-2020 de la Liga. Mais le joueur de 24 ans ne s’est pas laissé abattre, même s’il a avoué sur Real Madrid TV que « l’attente a été très longue ». Il a pris le temps nécessaire pour se soigner et il a « dû beaucoup travailler et être patient ». Ce qui lui était le plus difficile à supporter, c’était de voir ses coéquipiers s’entraîner tandis qu’il était condamné à rester seul dans la salle de sport. Mais l’ailier madrilène a pris son mal en patience et est désormais présent sur le terrain d’entraînement avec ses coéquipiers. « Je me sens bien. L'attente a payé », a assuré Marco Asensio.

L’attaquant madrilène veut gagner chaque match

Cela fait 10 mois que Marco Asensio est éloigné des pelouses. Vu la gravité de sa blessure, il n’était pas censé jouer cette saison, mais la longue suspension imposée par la pandémie de Covid-19 pourrait en décider autrement. La Liga devrait reprendre après le 8 juin, probablement le week-end du 12 juin, pour ce qui pourrait être son grand retour. Le Meregue se sent prêt pour la compétition, il veut tout rafler avec ses coéquipiers, « notre objectif : la victoire à chaque match », a lancé l'attaquant des Merengue.