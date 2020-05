RC Lens : Des travaux au Stade Bollaert en vue de la Ligue 1

Promu en Ligue 1, le RC Lens cherche à renforcer son effectif. Mais ce n’est pas le seul chantier prioritaire du Racing Club. Le Stade Bollaert-Delelis est en plein chantier de rénovation.

Jonathan Clauss est-il déjà une recrue RC Lens ?

Le RC Lens s'active pour être prêt pour son retour en Ligue 1. Les dirigeants du promu mettent ainsi les bouchées doubles pour former leur nouvelle équipe à la dimension de l’élite. Officiellement, aucune recrue n’a encore déposé ses valises chez les Sang et Or, mais les recruteurs ont plusieurs pistes. Ils ont coché les noms de Gaël Kakuta d’Amiens SC, club relégué en Ligue 2, mais aussi celui de son coéquipier Thomas Monconduit (29 ans). En fin de contrat au Nîmes Olympique, le défenseur Abdelhamid El Kaoutari est aussi noté sur les tablettes du RC Lens. Libre de tout engagement le 30 juin avec Arminia Bielefeld, en deuxième division allemande, Jonathan Clauss est présenté comme la première recrue estivale de Franck Haise. Il s’agit d’un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer au poste d’arrière droit. Le transfert du joueur formé au RC Strasbourg n’est pas encore officiel, mais le site spécialisé Transfermarkt a déjà actualisé son profil au profil du Racing Club de Lens.

Le RC Lens montre l'avancement des travaux de réfection du Stade Bollaert

Il y a néanmoins des informations officielles concernant un autre chantier dans le Nord qui n’a rien à voir avec le mercato estival. En effet, le RC Lens a déclaré, images à l’appui, que « les travaux se poursuivent au stade Bollaert-Delelis, avec la rénovation entière de la pelouse ». Via son compte Twitter, le club nordiste a montré des photos et vidéos justifiant l’avancement des travaux initiés dans son enceinte. Les dirigeants lensois ont bien l’intention de faire de la pelouse de leur mythique terrain, un vrai billard, afin d’accueillir la Ligue 1, lors de l’exercice 2020-2021.