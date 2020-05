Valladolid : Grosse surprise à venir pour Hatem Ben Arfa

A la peine depuis son arrivée en Espagne en janvier, Hatem Ben Arfa pourrait se relancer lors de la reprise de la Liga. A Valladolid, on croit en une renaissance de l’ancien joueur du Stade Rennais qui n’était pas à la hauteur avant l’interruption du championnat.

Ben Arfa, l’heure de la revanche en Liga

Après plus de deux mois d’interruption, la Liga va signer son retour le 12 juin prochain. Les clubs ont signé leur retour à l’entraînement depuis quelques semaines en prélude à cette reprise. Du côté du Real Valladolid, on se satisfait du rendement affiché par Hatem Ben Arfa depuis la reprise des entraînements. Sergio Gonzalez, coach du Real, révèle ainsi que l’ancien du Stade Rennais a fait des efforts pendant ce hiatus pour revenir au top. « Il se rend compte qu’il est désormais au même niveau que le reste de l’équipe. Nous aurons un Ben Arfa différent, j’espère qu’il pourra atteindre son meilleur niveau », a confié le coach vallisolétan à Diario Valladolid.

Une chance inespérée pour HBA ?

Comme Sergio Gonzalez, Miguel Ángel Gómez a de nouveau confiance en sa recrue hivernale. Le directeur sportif du Real Valladolid estime que l’attaquant de 33 ans a désormais la chance de se faire une place dans l’équipe. Depuis son arrivée en janvier, le joueur formé à l’OL n’a disputé que 24 minutes. En cas de satisfaction sur cette fin de saison, le dirigeant espagnol n’exclut pas une prolongation du contrat du joueur. Celui-ci s’était engagé pour six mois avec l’actuel 15e de Liga. « Nous sommes ouverts à tout et nous sommes très contents de lui (…) Si ça se passe bien, On devra tous s’asseoir autour d’une table. Nous ne fermons pas la porte à l’idée de le voir continuer l’aventure », a-t-il déclaré à la Cadena SER. Reste maintenant à savoir si l’intéressé saisira cette chance.