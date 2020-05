Ex-OM Mercato : Non rémunéré, Adil Rami quitte le PFC Sotchi

L’aventure entre Adil Rami et le PFC Sotchi se termine en queue de poisson. L’ancien défenseur central de l’OM quitte le club russe 3 mois seulement après son arrivée.

Adil Rami très remonté contre le PFC Sotchi

Adil Rami n’est plus lié au PFC Sotchi qu’il avait rejoint en février dernier, après avoir résilié son contrat avec Fenerbahçe (Turquie). L’international français quitte le club russe sans avoir perçu « aucune rémunération » et sans avoir joué le moindre match. La pandémie du Covid-19 a imposé la suspension du championnat depuis mi-mars, mais l’entraîneur du club russe avait choisi de ne pas aligner le champion du monde français lors des 4 matches disputés entre sa signature et l'interruption du championnat. Selon un communiqué diffusé ce mercredi soir par l’avocat de l’ancien Marseillais et relayé par RMC Sport, « le PFC Sotchi a décidé de ne respecter aucun de ses engagements et tenté de se défausser de toute responsabilité en faisant preuve de la plus grande mauvaise foi ». Le communiqué a également regretté des « mensonges » de la part des dirigeants du PFC Sotchi avant d’évoquer « des droits fondamentaux et des obligations essentielles auxquels aucune atteinte ne peut être tolérée ».

Quel avenir pour l’ancien joueur de l’OM ?

A 34 ans et malgré ses récentes difficultés (limogeage de l’OM, fiasco et résiliation avec Fenerbahçe, colère contre le PFC Sotchi), Adil Rami n’est pas disposé à raccrocher les crampons. Selon le communiqué de son avocat, l’ancien du FC Séville a « une volonté toujours intacte de poursuivre sa carrière ». Toutes ces difficultés n’ont pas du tout entamé le mental de l’ex-joueur du LOSC qui espère se relancer. « Sa détermination n'en ressort pour autant que renforcée », assure son avocat. Récemment, le Torino (Serie A) avait été évoqué comme prochain point de chute de l’ex-défenseur central du Milan AC.