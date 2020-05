SRFC Stade Rennais Mercato: LOSC, du nouveau pour Claudio Gomes

Pour se relancer après un début de carrière compliqué, l'ancien titi du PSG Claudio Gomes pourrait revenir en Ligue 1 où le LOSC et le Stade Rennais SRFC seraient prêts à l’accueillir.

Le SRFC peut-il relancer Claudio Gomes ?

Après avoir fait toutes ses classes de formation au PSG, Claudio Gomes a rejoint Manchester City en juillet 2018. Il avait signé un premier contrat professionnel dans l’effectif de Pep Guardiola. Pourtant, le natif d’Argenteuil n’a joué que 2 matchs dans l’équipe première et 16 matchs avec les U23 du club anglais. Pour se relancer, le milieu défensif a accepté d’être prêté pendant une saison au PSV Eindhoven. Une aventure non concluante puisque celui-ci n’a joué qu’avec l’équipe U21. Le Stade Rennais SRFC pense pouvoir hisser son niveau plus haut et s'est positionné au même titre que le LOSC et un troisième club à l'identité non encore révélée pour le recruter.

Trois clubs français prêts à rapatrier Claudio Gomes ?

La situation de Claudio Gomes pourrait évoluer les semaines à venir. Prêts à le rapatrier, le Stade Rennais SRFC, le LOSC et un autre club français, dont le nom est resté secret, seraient intéressés en vue d’un transfert. D’après RMC Sport, Claudio Gomes est ouvert à l'idée de revenir en Ligue 1 Conforama. L’ex-international espoir tricolore se serait même rapproché d’un agent français en la personne de Badou Sambague. Si Claudio Gomes privilégie un transfert sec, ses prétendants pencheraient pour le moment pour un prêt avec option d’achat. Présentement, le prix de l’ex-parisien est estimé à 350 000 euros par Transfermarkt, une somme que peuvent payer les différents clubs malgré la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.