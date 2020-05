Ex-Angers : Billy Ketkeophomphone rebondit à l’USL Dunkerque

Désireux de se renforcer pour son retour en Ligue 2 après sa relégation en 1996, l’USL Dunkerque a officialisé l'arrivée de Billy Ketkeophomphone, leur première recrue du mercato.

Dunkerque ne veut pas retourner dans une spirale négative

En terminant à la 2ème place de National à seulement 1 point de la 1ère place, l’USL Dunkerque retrouvera le monde professionnel lors de la prochaine saison. Le club dunkerquois avait quitté la Ligue 2 en 1996 et ne veut pas revivre cette longue et mauvaise passe. Désireux de se renforcer pour s’inscrire dans la durée en Ligue 2, Dunkerque a officialisé sa première recrue, en la personne de Billy Ketkeophomphone. Passé par le SCO d’Angers, le natif de Champigny-sur-Marne a notamment été mis en lumière lors de la saison 2015-2016, inscrivant 5 buts et délivrant 7 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1. Après un passage compliqué à Auxerre, « on a commencé à retrouver le Billy que l’on connaît à Cholet », d’après son nouvel entraîneur Fabien Mercadal. Sous le maillot du SO Cholet, Billy Ketkeophomphone s’est redévoilé, il a comptabilisé 5 buts et 2 passes décisives en 12 matchs.

Billy Ketkeophomphone se sent bien

« Je sens vraiment que j'ai retrouvé le niveau que j'avais à Angers » a expliqué Billy Ketkeophomphone dans un entretien accordé à L’Equipe. Le milieu de terrain n’hésite pas non plus à se montrer ambitieux, et affiche ses objectifs pour les prochaines saisons : « Je veux retrouver le très haut niveau en France, et je m'en sens capable. » Ketkeo s'est engagé pour deux années avec l’USL Dunkerque.