LOSC Mercato : Luis Campos veut la pépite José Juan Macias

Pour palier au très probable départ de Victor Osimhen au mercato estival, le LOSC aimerait recruter José Juan Macias, un jeune buteur qui fait sensation au Mexique.

Un attaquant mexicain est annoncé dans le viseur de Lille

Victor Osimhen étant sur le départ, probablement pour le SSC Napoli, le LOSC va devoir recruter un attaquant pour lui succéder. Manu Lonjon annonçait le 24 mai que Luis Campos serait « en contact avec l’un des plus gros talents du football mexicain ». Si le nom du joueur n’avait toujours pas fuité, beaucoup de spéculations étaient faites, et certains pensaient à Diego Lainez, le jeune ailier du Bétis Séville. Il n’en est finalement rien puisque le journaliste a annoncé dans un live Twitch que ce serait finalement José Juan Macias qui intéresserait les Dogues.

José Juan Macias, un grand espoir mexicain

Le buteur du Deportivo Guadalajara fait déjà sensation au Mexique. A seulement 20 ans, José Juan Macias vient d’enchainer une 3ème saison en Liga MX. Le natif de Mexico s’est révélé au Club León FC où il était prêté entre janvier et décembre 2019. Sous le maillot de la Fiera, il a disputé 40 matchs pour un total de 19 buts et 2 passes décisives. Du côté de Guadalajara, José Juan Macias a participé à 42 rencontres, pour un total de 11 buts. Récemment, il a également fait ses premières capes avec l’équipe nationale du Mexique, inscrivant 4 buts lors de ses 5 premiers matchs. Son contrat avec Deportivo Guadalajara court jusqu'en juin 2022 et sa valeur est estimée à 9 millions d'euros.