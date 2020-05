Pierre Ducasse : une Equipe de France U17 imbattable en 2004 !

Championne d’Europe U17 en 2004, l’Equipe de France était imbattable selon Pierre Ducasse, ancien joueur du Stade Bordelais. Pour lui, 4 joueurs étaient bien au-dessus des autres.

La France, championne d’Europe U17 en 2004

Le 15 mai 2004, au stade Gaston Petit de Châteauroux, la France était sacrée championne d’Europe U17. Après une phase de groupe survolée par les bleus, qui ont remporté leurs trois matchs face à l’Irlande du Nord, l’Espagne et la Turquie (respectivement sur les scores de 3-0, 1-0 et 2-1), la « Génération 87 » s’est imposée 3-1 en demi-finale face au Portugal, champion en titre avec notamment Rui Patricio ou encore Joao Moutinho. Retrouvant l’équipe d’Espagne de Gérard Piqué et Cesc Fàbregas en finale, la France s’imposera 2-1 grâce à des buts de Kevin Constant et Samir Nasri. Hatem Ben Arfa finira meilleur buteur du tournoi avec 3 buts, tout comme Pedraza, Bruno Gama et Shane Paul.

Pour Pierre Ducasse, la France était imbattable

« Franchement, on était imbattable. A l’époque, c’était soit tu es bon au foot, soit tu ne l’es pas. » explique Pierre Ducasse. Pour lui, l’Equipe de France possédait 4 joueurs qui surclassaient tous les autres, Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez, Samir Nasri et Karim Benzema. Selon lui, ces quatre là « n’étaient pas bons au foot, ils étaient extraordinaires », surtout Hatem Ben Arfa, qui « pouvait partir de sa surface et dribbler toute l’équipe, y compris le gardien. »